Güncel

- Bakan Fidan, Kübalı mevkidaşı Parrilla ile görüştü

NİJNİY NOVGOROD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Nijniy Novgorod kentinde Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere dün geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Dün başkent Moskova'da temaslarda bulunan Bakan Fidan, BRICS+ Toplantısı'na katılmak üzere Nijniy Novgorod ketine geçti Bakan Dışişleri Bakanı Fidan, Nijniy Novgorod ketinde Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bugün yapılacak BRICS+ oturumuna katılacak.