Bakan Fidan, Kuzey Makedonya\'da Türklerle Buluştu

- Dışişleri Bakanı Fidan, TMBH Genel Başkanı Saraç'ı kabul etti
ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Üsküp'te Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği'nde Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç'ı kabul etti.
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