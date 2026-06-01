Bakan Fidan Singapur'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

01.06.2026 12:12
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'da önemli görüşmeler yapacak ve stratejik işbirliklerini ele alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Singapur'a resmi ziyaret düzenleyecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında, Singapur Başbakanı Lawrence Wong tarafından kabul edilmesi, Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan K. Shanmugam'la bir araya gelmesi öngörülüyor.

Fidan'ın ayrıca, "The International Institute for Strategic Studies (IISS)" adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen "Raffles Lectures" etkinliğinde hitapta bulunması bekleniyor.

Singapur'a ilk kez resmi ziyaret düzenleyen Fidan'ın, ziyaret marjında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Singapur ikili ticaret hacminin 2015'te imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması temelinde artırılması ve karşılıklı yatırımların çeşitlendirilerek güçlendirilmesinin önemini dile getirmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, bölgedeki güncel gelişmelerin, askeri ve savunma alanındaki işbirliğinin artan değerini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayacağı, bu kapsamda, Singapur'la savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda atılabilecek adımları ele alacağı belirtiliyor.

Stratejik öneme sahip deniz ve ticaret yolları üzerinde bulunan Türkiye ve Singapur'un bağlantısallık ve enerji güvenliği alanındaki çabalarının, bölgesel ve küresel istikrarın tesisi bakımından kritik olduğuna işaret etmesi beklenen Fidan'ın, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, yarı iletkenler, yapay zeka, dijitalleşme, finansal teknolojiler ve helal gıda endüstrisi gibi alanlarda işbirliği imkanlarını değerlendireceği kaydediliyor.

Bakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM), G-20 ve ASEAN başta olmak üzere uluslararası platformlardaki çok taraflı işbirliğinin önemini vurgulayacağı, Türkiye'nin Sektörel Diyalog Ortağı olduğu ASEAN'la ilişkilerini ilerleyen süreçte Diyalog Ortaklığı'na yükseltme konusundaki iradesinin altını çizeceği ifade ediliyor.

Fidan'ın görüşmelerinde, Rusya-Ukrayna Savaşı, Filistin meselesi, İran, Hürmüz Boğazı, Suriye, Güney Çin Denizi ve diğer güncel bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunacağına işaret ediliyor.

Türkiye-Singapur İlişkileri

Türkiye ve Singapur arasındaki ilişkiler, iki ülke arasında 2014'te tesis edilen "Stratejik Ortaklık" çerçevesinde olumlu seyir izliyor.

İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 2025'te 1,07 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Singapur'un 2002'den bu yana Türkiye'ye gerçekleştirdiği yatırım tutarı, 1 milyar doları doğrudan yatırım ve 10 milyar doları portfolyo yatırımı olmak üzere yaklaşık 11 milyar dolara ulaştı.

İki ülke arasında 2015'te imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 2017'de yürürlüğe girdi.

Söz konusu anlaşma, mal ticaretinin yanı sıra hizmet sektörü, yatırımlar ve kamu alımlarını da içermesiyle Türkiye'nin bugüne kadar imzaladığı en kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

