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- Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı

ŞUŞA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, zirve öncesi düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılışını ev sahibi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov yaptı. Bayramov konuşmasında, "Bu önemli toplantının, teşkilatın potansiyelinin ve mevcut iş birliklerinin en üst düzeye çıkarılmasına katkı sağlayacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Bayramov, güvenlik, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma-iletişim, çevre gibi alanlarda sektörel iş birliği beklentilerini vurguladı. Bayramov ayrıca çatışma sonrası bölgesel gelişmeler, işgalden kurtarılan bölgelerdeki geniş çaplı yeniden yapılanma çalışmaları ve Azerbaycan- Ermenistan normalleşme sürecinin son durumu hakkında bilgi verdi.

TDT Dışişleri Bakanları, toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.