BAKAN FİDAN YUNAN MEVKİDAŞI GERAPETRİTİS'LE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı soyal medya hesabından paylaşım yaparak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Fidan, Yunan Mevkidaşı Gerapetritis ile Görüştü - Son Dakika
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