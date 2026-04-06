Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Barrack'ı ağırladı, Arakçi ile telefonda görüştü
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Barrack'ı ağırladı, Arakçi ile telefonda görüştü

Bakan Fidan\'dan diplomasi trafiği! Barrack\'ı ağırladı, Arakçi ile telefonda görüştü
06.04.2026 16:52
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı ağırladı. Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Her iki görüşmede de ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın diplomatik yollarla çözümüne ilişkin yapılabilecekler ele alındı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Türkiye savaşın bitmesi için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

BAKAN FİDAN, BARRACK'I ANKARA'DA AĞIRLADI

Bakan Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı, Ankara'da kabul etti. Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın daha güvenli bir bölge vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken, Türkiye ile olan ortaklığımız hayati önemini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Barrack'ı ağırladı, Arakçi ile telefonda görüştü

ARAKÇİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda savaşın gidişatını ve diğer gelişmeleri ele aldı. Görüşmede devam eden savaşın ve bu savaşı durdurmak için yürütülen diplomatik girişimlerin değerlendirildiğini belirtti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Barrack'ı ağırladı, Arakçi ile telefonda görüştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Barrack'ı ağırladı, Arakçi ile telefonda görüştü - Son Dakika
