Belçika'da büyük çaplı toplumsal olaylara ve şiddet olaylarına müdahale etmek amacıyla askeri eğitimli personelden oluşan yeni bir polis birimi kurulacak.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Federal Parlamentoda konuştu.

Bakan Francken, "Rijkswacht 2.0" (Jandarma 2.0) adı verilen askeri eğitimli polis biriminin oluşturulması için İçişleri Bakanı Bernard Quintin ile yürüttükleri görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Francken, Brüksel ve Liege kentlerinde düzenlenen gösteriler sırasında çıkan olayların ardından gündeme getirdiği öneriye yönelik eleştirilere yanıt vererek, benzer bir yapının geçmişte de mevcut olduğunu hatırlattı.

Son yıllarda kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yeterli adım atılmadığını savunan Francken, Savunma Bakanlığı bünyesinde toplumsal olaylara müdahale konusunda hala bilgi ve deneyim olduğunu ifade etti.

Francken, yeni askeri personele bu alanda yeniden eğitim verilmesi için Savunma Kuvvetleri Komutanına talimat verdiğini ve söz konusu eğitimin "kesinlikle gerekli" olduğunu söyledi.

Yeni birimin donanımı ve organizasyonuna ilişkin görüşmelerin sürdüğünü aktaran Francken, iki bakanlık arasındaki müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediğini kaydetti.

Francken, Savunma Bakanlığının yeni birime yaklaşık 400 personelle katkı sağlamasının öngörüldüğünü söyledi.

Protestolar sürüyor

Fransa'daki lise protestolarından etkilenen öğrenciler, 1 Ekim'de Liege ve çevre yerleşimlerde çeşitli okulların girişlerini kapatarak derslerin başlamasını engelledi. Öğrenciler, eğitimde personel yetersizliği ve kalabalık sınıflara çözüm bulunmasını, fırsat eşitliğinin güvence altına alınmasını, eğitim politikalarının öğrenci ve velilerin görüşleri dikkate alınarak belirlenmesini talep etti.

Eylemler sırasında bazı okulların önünde ateş yakıldı, güvenlik güçlerine çeşitli cisimler atıldı.

Başkent Brüksel'de 9 Ekim'de düzenlenen sendika eylemlerine on binlerce kişi katıldı. Çalışanlar, öğrenciler ve kamu görevlileri, bütçe kesintilerine ve satın alma gücündeki gerilemeye tepki gösterdi.

Gösteriler 17 ve 24 Ekim'de de sürdü. Brüksel ve Liege'de bir araya gelen göstericiler, hükümetin reformlarının yanı sıra önceki eylemlerdeki polis müdahalelerini protesto etti. Bazı gösterilerde barikatlar kuruldu, yollar kapatıldı ve polisle gerginlik yaşandı.

Geçen ay boyunca ülke genelindeki gösterilerde 600'ü aşkın kişi gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı.

13 Kasım'da da Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri üniversite harçlarının artırılmasını ve eğitim bütçesindeki kesintileri protesto etmişti.

Dün düzenlenen son protestoya yaklaşık 3 bin kişi katılmış, polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.