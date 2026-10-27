Bakan Göktaş, 11 bin 72 çocuğun 9 bin 327 koruyucu ailenin yanında büyüdüğünü söyledi - Son Dakika
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Bakan Göktaş, 11 bin 72 çocuğun 9 bin 327 koruyucu ailenin yanında büyüdüğünü söyledi

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Bakan Göktaş, 9 bin 327 koruyucu ailenin yanında 11 bin 72 çocuğun büyüdüğünü bildirdi. Göktaş, koruyucu aile hizmetini toplumun her kesimine taşımak için sivil toplum kuruluşlarına işbirliği çağrısı yaptı ve daha fazla aileye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de 9 bin 327 koruyucu ailenin yanında 11 bin 72 çocuğun büyüdüğünü bildirdi.

Göktaş, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen Koruyucu Aile Hizmeti Sivil Toplum Buluşması'nda yaptığı konuşmada, farklı alanlarda faaliyet gösteren dernek, vakıf ve koruyucu ailelerin ortak sorumluluk duygusuyla etkinlikte bir araya geldiğini söyledi.

Her çocuğun sevilmeyi, korunmayı ve bir aileye ait olmayı hak ettiğini, çeşitli sebeplerle ailesinin yanında büyüyemeyen çocukların bu hakkını korumanın devletin bir görevi olduğunu belirten Göktaş, "Bugün ülkemizde 9 bin 327 koruyucu ailemizin yanında 11 bin 72 çocuğumuz büyüyor. Bu bir sayı değil, 11 bin 72 ayrı hayat, 9 bin 327 ayrı gönül kararıdır." dedi.

Bu kararı alan koruyucu ailelerin de salonda olduğunu aktaran Göktaş, onlara teşekkür etti.

Göktaş, "Sizler bir çocuğa yalnızca bir oda vermediniz. Ona sevgi, güven ve aidiyet duygusu sunan, gelişimini destekleyen bir aile ortamı sağladınız. Sizler, milletimizin şefkat geleneğinin bugünkü en güzel temsilcilerisiniz. Her birinize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Hala bir kapının açılmasını bekleyen çocuklarımız var"

Koruyucu aile hikayelerinin çoğalmasında Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi'nin önemli rol oynadığını anlatan Göktaş, bunun koruyucu aile hizmetini ülkenin dört bir yanına taşıdığını söyledi.

Göktaş, gönül elçilerinin 81 ilde aileleri bu güzel yolculuğa davet ettiğini, çocukların sesi olduğunu dile getirerek, "Ama biliyoruz ki hala bir kapının açılmasını bekleyen çocuklarımız var. O kapıları açmak için daha fazla aileye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Ailelerin, koruyucu aileliği önce bir arkadaş sohbetinde, veli toplantısında ya da bir derneğin etkinliğinde duyabildiğini, karar vermeden önce kendilerine "Ben yapabilir miyim?", "Çocuk bana alışır mı?", "Bu yolda yalnız kalır mıyım?" sorularını yönelttiğini kaydeden Göktaş, bu soruların yanıtlanmasında güven duyulan kişilerin ve kurumların önemli rol oynadığını ifade etti.

Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmaya katkısına işaret ederek, "Mahallede, iş yerinde, gönüllü ağlarında insanlarla bir araya gelir, toplumsal dayanışmaya katkı sunarsınız. Yanlış bir bilgiyi düzeltmek, bir tereddüdü gidermek, bir aileyi ilk adıma cesaretlendirmek sizin desteğinizle mümkün olabilir." dedi.

"Her adımda rehberlik edeceğiz"

Sivil toplum kuruluşlarına açık işbirliği çağrısı yapan Göktaş, "Devlet olarak bizler, koruyucu aile olmak isteyen her aileye başvurudan eğitime, her adımda rehberlik edeceğiz. Sizden istirhamımız ise bu hizmeti kendi ağlarınızla toplumun her kesimine taşımanızdır." diye konuştu.

Bilgilendirme toplantıları, gönüllülük faaliyetleri ve kampanyalar aracılığıyla daha fazla ailenin koruyucu aile hizmetiyle tanıştırılabileceğine dikkati çeken Göktaş, "Bir bilgilendirme toplantısı düzenlediğinizde, bir aileye ilk adımı attırabilirsiniz. Bir gönüllüyü koruyucu aile olması için yüreklendirdiğinizde, çocuklarımızın aile şefkatinde büyümesine vesile olabilirsiniz. Bir kampanyayla toplumun duyarlılığını artırdığınızda, daha fazla çocuğun koruyucu aile hizmetiyle buluşmasına katkı sağlayabilirsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Göktaş, buluşmanın işbirliğinin başlangıcı olduğunu, sivil toplum kuruluşlarının görüş, öneri ve saha deneyimlerini önemsediklerini, her kurumun kendi imkanlarıyla katkı sunabileceği ortak bir yol haritası oluşturmayı temenni ettiklerini söyledi.

2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus 10 Yılı"nda koruyucu aile hizmetini sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde daha ileriye taşımayı hedeflediklerini dile getiren Göktaş, aile ortamında büyümenin çocuklar için en değerli kazanımlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

Kardeş Aile Projesi'nin hedefi

İstanbul Valisi Davut Gül ise çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sunmak amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti.

Koruyucu ailelerin yanındaki çocuklar ile kurum bakımındaki çocukların da desteklerden yararlanması için çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Gül, bu çocukların da "Kantinkart" sistemine dahil edildiğini, İstanbul Çocukları Vakfının aracılığıyla eğitimlerine destek sağlandığını vurguladı.

Vali Gül, "Kardeş Aile Projesi"yle de çocuklara ilave destekler sunduklarını, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin katkılarıyla çocuklarla toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Koruyucu ailelere teşekkür eden Gül, çocuklara yönelik bu tür çalışmaların güçlenerek devam etmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından koruyucu aileler için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaynak: AA
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