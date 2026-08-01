Bakan Göktaş "19. Emirdağ Gurbetçi Festivali"nde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir ve 86 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur. Siz bu toprakların öz evladısınız. Bu anlayışla, milletimizin asli unsuru olan gurbetçi kardeşlerimizle, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle de bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Her birinin sevincine ortak olacağız, derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, Emirdağ Belediyesinin önünde düzenlenen "19. Emirdağ Gurbetçi Festivali"nde yaptığı konuşmada, bugün ana ocağı Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bugün birliği ve beraberliği daha da güçlendirmek için bir arada olduklarını dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Bizi biz yapan değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için buradayız. Bugün 19'uncusunda, geleneksel hale gelen Gurbetçi Festivali'mizde aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Aramızdaki gönül bağının mesafeleri aştığı bu güzel buluşmayı bir kez daha görüyoruz. Her birimiz Türkiye'nin uzanan güçlü sesiyiz. Ancak kalbimiz Emirdağ'ın sokaklarında atıyor. Hasretimiz de sevincimiz de Emirdağ'da buluşuyor. Memleket sevgimiz, aramızdaki tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor. Gurbette büyüdük ama çocukluğumuzun en sıcak köşesinde, en geçmiş hayallerimizde hep Emirdağ vardı. Ülkemize ve memleketimize duyduğumuz bu sevgiyi ve aidiyeti ailelerimizden öğrendik. Anamızın, babamızın sevgisi ve emeğiyle nereden geldiğimizi ve nereye ait olduğumuzu hiçbir zaman unutmadık."

Bakan Göktaş, Belçika'da ve Fransa'da yaşayan Emirdağlı hemşehrilerinin burada olduğunu belirterek, bugün bu büyük ailenin dili, kültürü ve memleket bağını koruyarak nesiller arasındaki bağları da güçlendirdiğini ifade etti.

Bu büyük aileden aldığı destek sayesinde bugün burada olduğunu söyleyen Göktaş, "Belçika Parlamentosu'nda ve sivil toplum kuruluşlarında görev yaptığım zamanlarda da her daim bu toplum yanımızda oldu. Yaşadığımız ülkelerde güçlü varlığınızın hem topluma hem de ülkemize kattığı değeri çok iyi biliyorum. Bu bağı korumanın artık hepimizin ortak bir sorumluluğu olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu nedenle, siz kıymetli kardeşlerimle sık sık bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum, ayrıca özen gösteriyorum. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında sevincinizde de sıkıntınızda da yanınızda olmaya gayret ediyorum." diye konuştu.

"Kurduğunuz güçlü köprülerin ve kattığınız değerlerin farkındayız"

Göktaş, yurt dışındaki vatandaşların ülke için taşıdıkları değeri hala kavrayamayanların olduğunu dile getirdi.

Gurbetçilerin emeklerini ve ülkeye kattıkları değeri yok sayanlar olduğunu söyleyen Göktaş, şöyle dedi:

"Belçika programımda Türk esnafını ziyaret etmem, bu zihniyeti gün yüzüne çıkardı. Şunu açıkça vurgulamak isterim ki bu zihniyet, vatandaşlarımızla kurduğumuz bağı hedef alıyor, milli birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alıyor. Biz bu tavrı asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettikleri gibi yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir ve 86 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur. Siz bu toprakların öz evladısınız. Bu anlayışla, milletimizin asli unsuru olan gurbetçi kardeşlerimizle, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle de bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Her birinin sevincine ortak olacağız, derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz. Biz, kurduğunuz güçlü köprülerin ve kattığınız değerlerin farkındayız. Bulunduğunuz her yerde ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırıyorsunuz. Bunun için bizler de hizmetlerimizi yurt dışında yaşayan her bir vatandaşımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Gerek Aile Yılı'nda, gerek Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda milletimizin her bir ferdini kucaklayan, gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaşayan her bir kardeşimizi kucaklamaya, onlara yönelik projeler ve çalışmalar yürütmeye, sürdürmeye devam edeceğiz."

Göktaş, memleket hasreti çekenler için gümrük kapılarına geldiklerinde ay yıldızlı bayrağı görmenin verdiği mutluluğu ve gururu ancak yaşayanın bildiğini söyledi.

Bir zamanlar kendisinin de dedesinin kırmızı minibüsüyle aynı yolculuğu yaptığını, ilk bayrağı gördüğünde ve ilk ezanı duyduğunda yaşadığı heyecanı anlatan Göktaş, "Yıllar geçti, hala kalbim o bayrağımızı gördüğünde o küçük kızın heyecanıyla atıyor. Bundan sonra da bugün ülkemize çektiğimiz hasreti yine vatandaşlarımıza yönelik hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya, vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Programda, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da konuşma yaptı.

Festivalde, sanatçı Zara konser verdi.