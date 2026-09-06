Bakan Göktaş: 2026-2027 için SYDV'lere 2 milyar lira eğitim desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş: 2026-2027 için SYDV'lere 2 milyar lira eğitim desteği

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yaklaşık 2 milyar lira aktarıldığını açıkladı. Kaynak, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye, kıyafet, taşıma ve barınma gibi giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi için yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahipleri için uyguladıkları eğitim yardımlarına yeni eğitim-öğretim döneminde de devam edeceklerini belirtti.

Bu kapsamda, öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eğitim materyali yardımlarının yapıldığını aktaran Göktaş, kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı ve kışlık kıyafet gibi ihtiyaçların öğrencilere ulaştırıldığını ifade etti.

Taşımalı eğitim uygulaması dışında kalan öğrencilerin barınma, taşıma ve yemek giderlerine yönelik destek sağlandığını kaydeden Göktaş, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ise sınavlara hazırlık materyallerinin temin edildiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, öğrencilerin gezi ve sportif faaliyetlere katılımlarının desteklendiğini, ayrıca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında bulunan Türk öğrencilere yönelik çeşitli eğitim yardımlarının sürdürüldüğünü belirtti.

Ailelerinden uzakta örgün eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşım giderlerinin de desteklendiğini aktaran Göktaş, öğrencilerin, ailelerinin yanına gidip dönmekte kullanacakları yıllık 2 gidiş-2 dönüş toplam dört bilet şeklindeki Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programı'ndan da yararlanabildiklerini hatırlattı.

"Ayni veya nakdi yardımlarda kullanılacak"

Eğitim yardımlarının temel amacının ihtiyaç sahibi hanelerde bulunan ve öğrenim hayatına devam eden öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu vurgulayan Göktaş, "Daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve yardımların etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu'ndan yaklaşık 92 milyon lira kaynak aktarıldığını anımsattı.

İhtiyaç sahibi hanelerin ilköğrenim ve ortaöğrenim düzeyinde örgün eğitime devam eden çocuklarına yönelik eğitim yardımlarında etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına önem verdiklerinin altını çizen Göktaş, bu kapsamda 2021 yılından bu yana SYDT Fonu'ndan SYDV'lere yaklaşık 6 milyar lira tutarında kaynak aktarıldığını kaydetti.

Bakan Göktaş, aynı amaçla 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi için SYDV'lere yaklaşık 2 milyar lira tutarında kaynak aktarıldığını, bunların ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ayni veya nakdi yardımların yapılmasında kullanılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Eğitim Desteği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: 2026-2027 için SYDV'lere 2 milyar lira eğitim desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

11:55
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
11:44
Savaşın Türkiye’ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
11:03
Orta Vadeli Program açıklandı Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
10:47
Uçakta ortalığı birbirine kattı Sonu böyle oldu
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu
10:28
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 13:04:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: 2026-2027 için SYDV'lere 2 milyar lira eğitim desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement