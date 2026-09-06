Bakan Göktaş: 2026-2027 için SYDV'lere 2 milyar lira eğitim desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi için yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahipleri için uyguladıkları eğitim yardımlarına yeni eğitim-öğretim döneminde de devam edeceklerini belirtti.

Bu kapsamda, öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eğitim materyali yardımlarının yapıldığını aktaran Göktaş, kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı ve kışlık kıyafet gibi ihtiyaçların öğrencilere ulaştırıldığını ifade etti.

Taşımalı eğitim uygulaması dışında kalan öğrencilerin barınma, taşıma ve yemek giderlerine yönelik destek sağlandığını kaydeden Göktaş, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ise sınavlara hazırlık materyallerinin temin edildiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, öğrencilerin gezi ve sportif faaliyetlere katılımlarının desteklendiğini, ayrıca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında bulunan Türk öğrencilere yönelik çeşitli eğitim yardımlarının sürdürüldüğünü belirtti.

Ailelerinden uzakta örgün eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşım giderlerinin de desteklendiğini aktaran Göktaş, öğrencilerin, ailelerinin yanına gidip dönmekte kullanacakları yıllık 2 gidiş-2 dönüş toplam dört bilet şeklindeki Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programı'ndan da yararlanabildiklerini hatırlattı.

"Ayni veya nakdi yardımlarda kullanılacak"

Eğitim yardımlarının temel amacının ihtiyaç sahibi hanelerde bulunan ve öğrenim hayatına devam eden öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu vurgulayan Göktaş, "Daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve yardımların etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu'ndan yaklaşık 92 milyon lira kaynak aktarıldığını anımsattı.

İhtiyaç sahibi hanelerin ilköğrenim ve ortaöğrenim düzeyinde örgün eğitime devam eden çocuklarına yönelik eğitim yardımlarında etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına önem verdiklerinin altını çizen Göktaş, bu kapsamda 2021 yılından bu yana SYDT Fonu'ndan SYDV'lere yaklaşık 6 milyar lira tutarında kaynak aktarıldığını kaydetti.

Bakan Göktaş, aynı amaçla 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi için SYDV'lere yaklaşık 2 milyar lira tutarında kaynak aktarıldığını, bunların ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ayni veya nakdi yardımların yapılmasında kullanılacağını belirtti.