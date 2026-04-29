Bakan Göktaş: 6 ay içinde sanal medya düzenlemesi fiilen hayata geçecek

Bakan Göktaş, 6 ay içinde sanal medya düzenlemesinin fiilen hayata geçeceğini belirterek, çocukların dijital şirketlerin algoritmalarına teslim edilemeyeceğini söyledi. Dijital ayak izinin ihmal edildiğini vurgulayan Göktaş, 15 yaş altı çocukların paylaşımları nedeniyle ileride hukuki sorunlarla karşılaşabileceğini ifade etti.

Bakan, Avustralya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin benzer düzenlemeler yaptığını, Türkiye'nin kendine özgü bir model geliştirdiğini açıkladı. Düzenleme ile sanal ağ sağlayıcılara yaş doğrulama sistemi getirilecek, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan platformlara temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek. Uygunsuz içerikler 1 saat içinde kaldırılacak, aldatıcı reklamlar yasaklanacak ve ebeveyn kontrol araçları güçlendirilecek.

Oyun platformları için de ilk kez düzenleme yapıldığını belirten Göktaş, 100 binden fazla kullanıcısı olan oyunların Türkiye temsilcisi bulundurması gerektiğini söyledi. Yaptırımlar arasında uyarı, idari para cezası, bant daralması ve küresel cironun yüzde 3'üne kadar ceza yer alıyor. Bakan, amacın çocuklara güvenli bir dijital ortam sağlamak olduğunu vurguladı.