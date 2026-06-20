Bakan Göktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal ile Görüştü

(AFYONKARAHİSAR)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Göktaş, Afyonkarahisar'da sosyal hizmet ağıyla aileleri güçlendirmeye ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afyonkarahisar temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ana ocağım Afyonkarahisar'dayız. Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanımız Sn. Burcu Köksal'dan şehrimizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık."

Memleketim Afyonkarahisar'da sosyal hizmet ağımızla ailelerimizi güçlendirmeye ve hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Nazik ev sahipliği için kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."