Bakan Göktaş: Bayram mesajla değil, muhabbetle güzeldir

27.05.2026 10:48
(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu bayram sizden küçük bir ricam var toplu mesaj göndermeyin. Mümkünse arayın, mümkünse ziyaret edin. Bir büyüğün elini öpün. Bir çocuğu sevindirin. Bir gönüle dokunun çünkü bayram mesajla değil, muhabbetle güzeldir. Bayram uzaktan değil, yakın olunca güzeldir. Bayram birlikte güzeldir. Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, "Bayram hatırlamak, hatırlanmaktır. Kıymeti, toplu atılan mesajlarda değil, gönülden yapılan bir aramada, sıcak bir muhabbette ve içten bir ziyarette saklıdır. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun ışığında; bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım, küçüklerimizin gönlüne dokunalım. Büyük Türkiye ailemize yan yana, gönül gönüle, bereketli bir Kurban Bayramı diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" notuyla bir video paylaştı.

"YAKINLARIMIZA TOPLU MESAJ ATMAYALIM"

Bakan Göktaş videoda şunları kaydetti:

"Bayramlarda sevdiğiniz insanlardan toplu mesaj aldığınızda ne hissediyorsunuz? Gelin bu bayramda bir farklılık yapalım. Yakınlarımıza toplu mesajlar atmayalım. Çünkü bayramlar sadece takvimlerdeki özel günler değildir. Bayramlar hatırladığımız, hatır sorduğumuz, ziyaret ettiğimiz zaman bayram olur."

"BAYRAM UZAKTAN DEĞİL YAKINDAN GÜZELDİR"

Bu bayram öncesi huzurevlerimizdeki büyüklerimizle, devlet koruması altındaki çocuklarımızla, engelli kardeşlerimizle, şehit ve gazi ailelerimizle bir araya geldim. Bir kez daha gördüm ki insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey; hatırlanmak. Bu yüzden bu bayram sizden küçük bir ricam var toplu mesaj göndermeyin. Mümkünse arayın, mümkünse ziyaret edin. Bir büyüğün elini öpün. Bir çocuğu sevindirin. Bir gönüle dokunun çünkü bayram mesajla değil, muhabbetle güzeldir. Bayram uzaktan değil, yakın olunca güzeldir. Bayram birlikte güzeldir. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 11:11:46. #7.12#
