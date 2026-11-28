(BOLU)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'da gezi dönüşünde haber alınamayan 10 çocuk ve 3 görevlinin sağ olduğunu açıkladı. Göktaş, "Araç bir bataklığa saplanmış. Az önce ekiplerimiz kendileriyle iletişim kurdular. Durumları çok çok iyi" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 10 kız çocuğu ve 3 görevliyi taşıyan araçla Bolu'daki gezi dönüşünde irtibatın kesilmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Çalışmaların iki dron, 178 personel ve 48 araçla saatlerdir yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Göktaş, şunları söyledi:

"Çok şükür az önce müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ, durumları gayet iyi. Araç bir bataklığa saplanmış. Az önce ekiplerimiz kendileriyle iletişim kurdular. Durumları çok çok iyi elhamdülillah. Hepimize geçmiş olsun."

"ONLARI DERHAL SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRECEĞİZ"

Arama kurtarma çalışmalarına destek veren İçişleri Bakanlığı, valilikler, AFAD, jandarma, askerler, Orman Genel Müdürlüğü ve tüm personele teşekkür eden Göktaş, sürece katkı sunan vatandaşlara da şükranlarını iletti.

Çocukların kısa süre içinde yanlarında olacağını belirten Göktaş, "Çok şükür çocuklarımız sağ salim az sonra yanımızda olacaklar. Onları derhal sağlık kontrolünden geçireceğiz. Ve ilgili bütün tedbirleri de alacağız kendileriyle ilgili" diye konuştu.

Göktaş, süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanı ile ilgili kurumlara teşekkür ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.