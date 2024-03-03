Bakan Göktaş: 'Çocuklar özgür ve güçlü bir toplumun temelidir' - Son Dakika
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Bakan Göktaş: 'Çocuklar özgür ve güçlü bir toplumun temelidir'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor' programı çerçevesinde Palandöken Konaklı Bölgesi'nde çocuklarla ve gençlerle bir araya geldi. 'Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor' projesi, gençlerin fiziksel, psikososyal ve kişilik gelişimlerine katkı sağlayacak bir dönüm noktası olarak ön plana çıkıyor.

03.03.2024 18:34  Güncelleme: 18:40
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Bakan Göktaş: "Çocuklar özgür ve güçlü bir toplumun temelidir"

" Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor" projesi çok kıymetli

ERZURUM - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor" programı çerçevesinde Palandöken Konaklı Bölgesi'nde çocuklarla ve gençlerle bir araya geldi.

Kış sporlarının merkezi Erzurum, genç yeteneklerin keşfedilip desteklendiği "Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor" projesine ev sahipliği yaptı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu önemli proje, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda gençlerin fiziksel, psikososyal ve kişilik gelişimlerine katkı sağlayacak bir dönüm noktası olarak ön plana çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, projeyi yakından görmek ve sporcularla buluşmak üzere Erzurum programı çerçevesinde Palandöken Konaklı Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Burada çocuklarla ve gençlerle yakından ilgilenen Bakan Göktaş, başarılı sporculara ödül verdi, kızak kayan çocuklarla bir araya geldi. "Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor" projesi çerçevesindeki etkinlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen birer konuşma yaptı.

"5 binden fazla sporcumuz var"

"Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor" projesinin anlamının çok büyük olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu projeyle, koruma ve bakım altındaki çocuklara yeteneklerini geliştirmeleri için destek oluyoruz. Her birinin profesyonel birer sporcu olarak alanında kendilerini ifade edebilecekleri bir platform sunuyoruz. Tıpkı bu projede olduğu gibi kuruluşlarımızda kalan ve aralarında milli, lisanlı ve amatör sporcuların da yer aldığı 5 binden fazla çocuğumuz bulunuyor. Çocukların gösterdiği bu başarı bizleri çok mutlu ediyor. Daha fazla çocuğun ulusal ve uluslararası müsabakalarda yer almasını teşvik etmek için tıpkı Erzurum'da başlattığımız bu projeler gibi yeni ve başarılı çalışmaları önemsiyoruz." diye konuştu.

"Çocuklarımıza sıcak birer yuva sunuyoruz"

Sadece sporda değil, kültür, sanat, teknoloji ve bilişim alanlarında da çocukların yeteneklerini geliştirecek programlara katılmalar için destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Bir sözü vardır; "Çocuğun kalbi ekilmemiş tarlaya benzer; ne eksen tutar." O tarlaya sevgi tohumlarını ekmek, merhamet çiçeklerini yetiştirmek en asli vazifemizdir. Bu kapsamda çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için gerekli her türlü çalışmayı eksiksiz olarak yürütüyoruz. Korumamız altında olan tüm çocuklarımıza aile ortamında büyüyecekleri sıcak bir yuva sunuyoruz. Her bir çocuğa yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde baba oluyoruz. Abi, abla, kardeş oluyoruz. "Çocuğun üstün yararı" ilkesini gözeterek çocuklarımızı her türlü istismardan, şiddetten ve kötü alışkanlıklardan korunmak için üstün bir çaba sarf ediyoruz." dedi.

"Onlar ülkemizin ve milletimizin geleceği"

Eğitimde, sağlıkta, kültürde, sporda sosyal hayatın her alanında çocukların ve gençlerin yanında yer almaya gayret ettiklerini belirten Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü, "İyi eğitim almaları, bir iş ve meslek sahibi olmaları, ülkemize ve milletimize yararlı bireyler haline gelmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz; özgür ve güçlü bir toplumun temeli ancak çocukların özgün ve nitelikli yetiştirilmeleri ile mümkün olabilir. Çocuklar istikbalimizdir. Çocukların, milli ve manevi değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri demek, ülkemizin ve milletimizin istikbalini güvence altına almak demektir. "Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor" projesi bu güvenceyi sağlayacak çalışmalarımızdan sadece bir tanesidir.

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: 'Çocuklar özgür ve güçlü bir toplumun temelidir' - Son Dakika

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