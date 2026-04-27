Bakan Göktaş: Dijital dünyada çocukları korumak için toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı mücadele başlattıklarını belirtti. Sosyal medya kullanım yaşının 6'ya kadar düştüğünü vurgulayan Göktaş, 'Eskiden tehlike sokaktaydı, şimdi odalarımızın içinde' dedi. Ailenin en güçlü kale olduğunu ifade eden Bakan, 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonunun ilan edileceğini duyurdu.

Bakanlığın 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı 'Sosyal Risk Haritası' projesiyle 35 farklı risk haritasından 14'ünün tamamlandığını belirten Göktaş, hane bazlı risk puanları oluşturarak erken uyarı sistemi kurduklarını söyledi. Batman örneğinde, bağımlılık haritası sayesinde 40 kişinin istihdama, 79 kişinin tedaviye yönlendirildiğini aktardı.

Son acı olaylar sonrası psikososyal destek için 6 aylık eylem planı oluşturulduğunu belirten Bakan, 258 personelle sahadayız, 3 bin 160 aileyle temas kurduk' dedi. Ayrıca depremde ebeveyn kaybı yaşayan 72 çocuğun takip edildiğini ve 14 bin 834 meslek elemanına eğitim verildiğini ekledi.

15 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemesi yapacaklarını açıklayan Göktaş, oyun platformlarına yaş doğrulama ve derecelendirme zorunluluğu getirileceğini, VPN ile ilgili düzenleme yapılacağını söyledi. Çocukların odaklanma süresinin 8 saniyeye düştüğünü belirten Bakan, şiddet içerikli oyunların özgüven yanılsaması yarattığını vurguladı.

Doğum izninde tarihi reform yapıldığını müjdeleyen Göktaş, çalışan annelerin izninin 24 haftaya çıkarıldığını, babalara da 10 gün izin hakkı sağlandığını açıkladı. Çocuk Koruma Kanunu'na yeni düzenleme getirilerek okul, kreş gibi alanlarda ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin çalışmasının yasaklandığını duyurdu.

Son olarak, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan 'CANGÖZ' projesiyle huzurevi, rehabilitasyon merkezi gibi kuruluşların yapay zeka desteğiyle 7/24 denetleneceğini belirten Göktaş, olumsuz durumlarda erken müdahale sisteminin devreye gireceğini söyledi.