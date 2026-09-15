Bakan Göktaş eylül ayı SED ödemesi olarak 2 milyar 186 milyon lirayı hesaplara yatırdı - Son Dakika
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Bakan Göktaş eylül ayı SED ödemesi olarak 2 milyar 186 milyon lirayı hesaplara yatırdı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdıklarını bildirdi. Göktaş, SED hizmetiyle çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içinde desteklediklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu aya ait Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümesinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Göktaş, SED hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini kaydetti.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarını belirten Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş eylül ayı SED ödemesi olarak 2 milyar 186 milyon lirayı hesaplara yatırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Göktaş eylül ayı SED ödemesi olarak 2 milyar 186 milyon lirayı hesaplara yatırdı - Son Dakika
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