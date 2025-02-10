Bakan Göktaş Gümüşhane\'de Ziyaretlerde Bulundu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, beraberinde AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ile Gümüşhane Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, Vali Aydın Baruş ile bir süre görüştü.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i de ziyaret eden Göktaş, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, esnaflarla görüşüp sohbet etti.