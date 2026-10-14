Bakan Göktaş, Hatay'da gençleri İyilik Var Hareketi'ne gönüllü olmaya çağırdı - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Hatay'da gençleri İyilik Var Hareketi'ne gönüllü olmaya çağırdı

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Bakan Göktaş, Hatay\'da gençleri İyilik Var Hareketi\'ne gönüllü olmaya çağırdı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ndeki törende gençleri İyilik Var Hareketi'ne öncü olmaya davet etti. Göktaş, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden gönüllü olunabileceğini söyledi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık olarak başlattıkları 'İyilik Var Hareketi'ne tüm gönüllüleri davet ederek "Çünkü biliyoruz ki gençliğin enerjisiyle iyilik bir araya geldiğinde önünde hiçbir engel duramaz. Sizleri bu hareketin öncüsü olmaya davet ediyorum. İyilik Var'ın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla gönüllü olabilirsiniz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Göktaş, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan zorluklara ve gösterilen olağanüstü dayanışmaya dikkat çekti. Öğrencilere hitap eden Göktaş, başlattıkları 'İyilik Var Hareketi' hakkında bilgiler aktardı.

'İYİLİĞE GÖNÜL VEREN HERKES TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR'

Bakanlık olarak İyilik Var Hareketi'ni başlattıklarını kaydeden Göktaş, "Bu hareket, iyiliğe gönül veren herkesi tek çatı altında buluşturan bir gönüllülük platformudur. Ama bu hareketi yalnızca bir platform olarak görmeyin. Bu yapı, bir tık ile başlayıp gönüllerde devam eden, insanı insana bağlayan güçlü bir harekettir. Bu şehirde başlayan güzel bir çalışmanın ülkemizin dört bir yanına örnek olmasını hedefliyoruz. İyilik Kapısı ile esnafımız ve meslek sahiplerimiz de ürünlerini, hizmetlerini ve uzmanlıklarını ihtiyaç sahiplerinin yararına sunabilecek. Platformumuzun hayata geçmesiyle birlikte binlerce gönüllü bu büyük ailenin bir parçası oldu. Sivil toplum kuruluşlarımız da aramıza katılarak iyiliğin gücüne güç kattı" diye konuştu.

'İYİLİK ZİNCİRİNİN EN GÜÇLÜ HALKALARINDAN BİRİ GENÇLER'

İyilik zincirinin en güçlü halkalarından birinin gençler olduğunu aktaran Bakan Göktaş, "Çünkü biliyoruz ki gençliğin enerjisiyle iyilik bir araya geldiğinde önünde hiçbir engel duramaz. Sizleri bu hareketin öncüsü olmaya davet ediyorum. İyilik Var'ın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla gönüllü olabilirsiniz. Bugün kampüsünüzde bulunan İyilik Var Karavanımıza uğrayarak ilk adımı hemen burada atabilirsiniz. Karavanımız yolculuğuna buradan başlayacak ve şehir şehir dolaşacak. Uğradığı her yerde iyiliğe gönül veren herkesle buluşacak. Üniversitelerde de bu çağrıyı yaygınlaştıracak. 'Kampüslerde İyilik Var' anlayışını hep birlikte büyüteceğiz. Bu platformda yeteneklerinize, ilgi alanlarınıza ve ayırabileceğiniz zamana uygun gönüllülük faaliyetleri bulabileceksiniz. Çocuk evlerimizde kalan kardeşlerimizi üniversite sınavlarına hazırlayabilir, onların eğitim hayatlarına katkı sunabilirsiniz. Belki birkaç yıl sonra bugün bulunduğunuz bu salonda onlar oturacak. Bir çocuğun hayatına bilginizle dokunabilir, onun geleceğini değiştirebilirsiniz. Engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara katılabilir, yaşlılarımızla vakit geçirerek onların yalnızlıklarını paylaşabilirsiniz. Ancak yaptığınız iyilikler yalnızca sosyal hizmet kuruluşlarımızla sınırlı kalmasın. Mahallenizdeki esnafı, çevrenizdeki meslek sahiplerini ve sizin gibi iyiliğe inanan herkesi bu harekete dahil ederek iyilik halkasını her gün biraz daha genişletebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş ve beraberindekiler, konuşmaların ardından İyilik Var Karavanı'nı uğurladı.

Kaynak: DHA
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