Bakan Göktaş, Kadın STK\'ları ile Toplantı Gerçekleştirdi

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda, başta kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlendirilmesi olmak üzere pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Kadına yönelik şiddetle mücadelede güç birliği yaparak medyanın dilini dönüştürmeye yönelik çalışmalar yürütecek; koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz. Toplumun her kesimini kapsayan bir anlayışla hareket ederek, sorunların tespiti, dile getirilmesi ve çözümünde önemli bir role sahip olan STK'ların tecrübelerinden faydalanmaya ve çözüm odaklı projelerde birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.