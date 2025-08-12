Bakan Göktaş, Karabük'te Nikah Törenine Katıldı - Son Dakika
Bakan Göktaş, Karabük'te Nikah Törenine Katıldı

12.08.2025 17:10
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftin nikahına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi, "Aile ve Gençlik Fonu"ndan faydalanan bir çiftin nikah törenine iştirak etti.

Programı kapsamında kente gelen Bakan Göktaş, Karabük Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile makamında görüşen Göktaş, daha sonra Bayır Mahallesi Menderes ve Kemal Güneş Caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.

Buradan AK Parti İl Başkanlığına geçen Göktaş, İl Başkanı Ferhat Salt ile görüştü, partililerle toplantı yaptı.

Bakan Göktaş, ardından "Aile ve Gençlik Fonu"ndan faydalanan Fatma Nur Satuk ve Yasin Özdal çiftinin Beşbinevler Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen nikah törenine katıldı.

Nikah şahidi olan Göktaş, aileleri ve genç çifti tebrik etti.

Göktaş, evlilik kurumunun, birlikte kurulan bir kurum olduğunu belirterek, "Sadece bir imzayla değil, birbirinize saygı, sevgi, merhamet ve aynı zamanda da sabırla ama en çok da sevgiyle yaklaşabileceğiniz bir kurum." dedi.

Bakan Göktaş, çiftin evlilik fonuna başvurduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu süre zarfında 2 gün boyunca da evlilik öncesi eğitim programına katıldınız. Aynı zamanda Belediyemizin de çok farklı katkıları oldu. Aile Yılı'nda çok güzel bir çiftimizin evlilik törenini, evlilik akdini hep birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve gurur duydum. İki gencimizi tekrar tebrik ediyorum. Evlilik, birlikte büyütülür, birlikte beslenir, tıpkı çiçek gibidir. Bu evliliğin de güzel yarınlara vesile olacağına yürekten inanıyorum. Evlilik cüzdanımızı kızımıza ama bir ucundan da oğlumuza vermek istiyorum çünkü evlilik müşterek. Hayırlı uğurlu olsun inşallah."

Göktaş'a, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

