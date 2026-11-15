Bakan Göktaş, Mardinli kadınlara yönelik sözlere karşı akademisyene tepki gösterdi - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Mardinli kadınlara yönelik sözlere karşı akademisyene tepki gösterdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik paylaşımına tepki gösterdi. Göktaş, Çankırı ve Mardinli kadınlara yönelik sözleri kınadığını ve ayrımcı zihniyeti reddettiklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ayrımcı düşünceleri fikir, nefreti eleştiri sanan; insanları kimlikleri üzerinden aşağılayan ve kadınları hedef gösteren bu köhne zihniyeti reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Bakan Göktaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ayrımcı düşünceleri fikir, nefreti eleştiri sanan; insanları kimlikleri üzerinden aşağılayan ve kadınları hedef gösteren bu köhne zihniyeti reddediyoruz. İzmir Milletvekilimiz Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı'ya ve Mardinli kadınlara yönelik sözleriniz, Anadolu'nun mayasına, birlikte yaşama kültürümüze ve insan onuruna açık bir saldırıdır. Bu hadsiz söylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz. Şunu bilin ki hiçbir akademik ünvan karanlıkla kaplı zihniyetinizin üstünü örtemez. Akademik çalışmalarınızın yönünü insanlığa çevirmeniz ümidiyle."

Kaynak: AA
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