Bakan Göktaş, Nail Kesova\'ya geçmiş olsun diledi, bakım sürecini başlattı

BAKAN GÖKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evinde baygın halde bulunan Nail Kesova'yı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Şişli'deki evinde baygın bulunan musikişinas ve ebru sanatçısı Sayın Nail Kesova ve kıymetli eşi Melika Kesova ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Büyüklerimizin hastanedeki tedavileri tamamlandıktan sonra, bakımlarını Bakanlığımıza bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde sağlamak için gerekli süreci başlattık. Bakanlık olarak, süreci yakından takip ediyoruz. Kıymetli büyüklerimize ihtiyaç duydukları desteği sunmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

ANKARA,