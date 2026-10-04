Bakan Göktaş, Nail Kesova'ya geçmiş olsun diledi, bakım sürecini başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş, Nail Kesova'ya geçmiş olsun diledi, bakım sürecini başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Göktaş, Nail Kesova\'ya geçmiş olsun diledi, bakım sürecini başlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şişli'deki evinde baygın bulunan Nail Kesova ve eşi Melika Kesova'yı telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane tedavisi sonrası çiftin bakımı için Bakanlığa bağlı bakım merkezinde süreç başlatıldı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evinde baygın halde bulunan Nail Kesova'yı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Şişli'deki evinde baygın bulunan musikişinas ve ebru sanatçısı Sayın Nail Kesova ve kıymetli eşi Melika Kesova ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Büyüklerimizin hastanedeki tedavileri tamamlandıktan sonra, bakımlarını Bakanlığımıza bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde sağlamak için gerekli süreci başlattık. Bakanlık olarak, süreci yakından takip ediyoruz. Kıymetli büyüklerimize ihtiyaç duydukları desteği sunmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

ANKARA,

Kaynak: DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanıPolitikaHastaneGüncelŞişliSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
Bakan Tekin’den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek Bakan Tekin'den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
19:41
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: ’Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli’
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: 'Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli'
19:07
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
17:37
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon Camiyi basıp dans ettiler
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 19:55:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Nail Kesova'ya geçmiş olsun diledi, bakım sürecini başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei