Bakan Göktaş, "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için hayata geçirilen her politika, bu emanete gösterdiğiniz hassasiyetin somut bir neticesidir. Bizler de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeyi milli bir vazife olarak kabul ediyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde yaptığı konuşmada, "19 Eylül Gaziler Günü"nün anlamına yakışan bir programda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bugün şehitlerin emanetlerine ve gazilere duyulan minneti ifade eden güzel bir başlangıca tanıklık ettiklerini belirten Göktaş, törende 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının görev yerlerinin belirleneceğini ifade etti.

Bakan Göktaş, ataması yapılacakların yeni görevlerinin kendileri, aileleri ve millet için hayırlı olmasını diledi.

"Bugün huzur içinde yaşıyorsak, ay yıldızlı bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa bunu vatanımız uğruna ödenen büyük bedellere borçluyuz. O bedelin adı, fedakarlıktır. O fedakarlığın en yüce makamı şehitlik, yaşayan nişanesi ise gaziliktir." diyen Göktaş, şehitlerin bıraktığı emanetin bir ömür taşınacak şerefli bir mesuliyet olduğunu kaydetti.

Gazilere duyulan minnetin ise kelimelere sığmayacak kadar büyük olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Bize düşen görev bu büyük fedakarlığı daima hatırlamak ve yaşatmaktır. Duyduğumuz minneti hayatın her alanında vefaya dönüştürmektir. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmamak, sevinçlerini paylaşmak, güçlüklerinde omuz vermektir." diye konuştu.

"Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi her fırsatta ziyaret ediyor, onların yanlarında oluyoruz"

Bu sorumluluğun güçlü bir devlet politikasına dönüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin belirleyici olduğunu vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için hayata geçirilen her politika, bu emanete gösterdiğiniz hassasiyetin somut bir neticesidir. Bizler de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeyi milli bir vazife olarak kabul ediyoruz. Liderliğinizde yürütülen çalışmalar ağustos ayında Gazi Meclis'imizde kabul edilerek yürürlüğe giren düzenlemeyle daha da güçlendi. Bu kapsamda, tüm şehitlerimizin kıymetli anne ve babaları devletimizin şefkatli desteğiyle kuşatıldı. Terörle mücadelede yaralandığı halde malul sayılmayan kahramanlarımız ile 15 Temmuz gazilerimize yeni haklar tanındı. Gazi er, erbaş ve güvenlik korucularımıza sunulan destekler artırıldı. Gazilerimizin sosyal hakları genişletildi, ağır engelli gazilerimize sağlanan bakım desteği iyileştirildi. Biz de bakanlık olarak, liderliğinizde güçlenen bu politikaları, yeni kazanımlarla daha da ileri taşımayı en temel vazifemiz görüyoruz. Bu vazifeyi yerine getirirken, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ihtiyaçlarını esas alıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal desteklere kadar pek çok konuda hayatlarını kolaylaştıran hizmetlerin kapsamını sürekli genişletiyoruz. Barınmadan istihdama, rehabilitasyondan sosyal konutlara kadar her alanda öncelik tanıyarak, vefamızı bir sosyal politika kültürüne dönüştürdük. Biraz sonra gerçekleştireceğimiz 571 atamayla 53 bin 179 kardeşimizin istihdamını sağlamış olacağız. Tüm bu çalışmaları, kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek sürdürüyoruz. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi her fırsatta ziyaret ediyor, onların yanlarında oluyoruz. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonumuzla şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı, ihtiyaç duydukları her anda destek sunmayı sürdüreceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, terörün yarım asır boyunca en ağır bedeli ailelere ödettiğini, nice çocuğu yetim, anne-babayı evlatsız, eşi ise gözü yaşlı bıraktığını anlattı.

Her şehit haberinin bir haneye ateş düşürürken milletin yüreğinde de derin yaralar açtığını ifade eden Göktaş, şehit ailelerinin ve gazilerin en büyük arzusunun yaşadıkları acıların bir daha hiçbir hanede yaşanmaması olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, "Bu anlamda 'Terörsüz Türkiye' hedefi milletimizin bu ortak arzusunu kalıcı huzura dönüştürme iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün ortaya koyduğunuz kararlı iradeyle yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturacak tarihi adımlar atıyoruz. Hiç şüphe yok ki bu adımlar, annelerin ve babaların güven duyduğu, evlatlarımızın geleceğe umutla baktığı 'Büyük Türkiye'nin yolunu açacak. Bu güven ortamıyla üretim, yatırım ve istihdam artacak. Kalkınma ve refah ülkemizin her köşesine yayılacak." değerlendirmesini yaptı.

Bu huzurun en güçlü dayanağının ise aile olduğuna dikkati çeken Göktaş, aile güçlendikçe kardeşlik bağlarının daha da sağlam hale geleceğini vurguladı.

Göktaş, "Terörsüz Türkiye"nin güçlü ailelerin taşıdığı bu kardeşlik ruhu üzerinde yükseleceğinin altını çizerek, "Bakanlık olarak bu kardeşlik ruhunu büyütmek için Muş'tan Edirne'ye Mardin'den Balıkesir'e 27 ilimizde 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Buluşmaları' düzenledik. Gittiğimiz her şehirde bir kez daha gördük ki şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmanın en anlamlı yolu, uğruna can verdikleri vatanımızı kardeşlik içinde geleceğe taşımaktır. İnanıyoruz ki aziz şehitlerimizin ruhu ancak milletimizin birlik ve beraberlik içinde, huzurla yaşadığı bir gelecekle şad olur. Gazilerimizin mücadelesi ancak gelecek nesillerin güven içinde büyüdüğü bir Türkiye'yle taçlanır. Bu bilinçle şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasını gözeterek yol almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Atamasını gerçekleştireceğimiz 571 kardeşimize yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "kardeşliğin sarsılmaz olduğu güçlü ve büyük Türkiye" için çalışacaklarını, şehitlerin emanetini korumak ve gazilerin duasını almak için yeni hizmetleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Göktaş, program kapsamında gerçekleşen kurada yalnızca isimlerin okunmayacağını söyledi.

Göktaş, kurada fedakarlığın, cesaretin, sabrın ve millet olmanın hikayesinin de yankılanacağını aktararak, "Nice ailemiz evladını, eşini, babasını ya da kardeşini vatan uğruna şehit verdi. Nice gazimiz, milletin huzuru ve güvenliği uğruna büyük fedakarlıklar gösterdi. İşte bugün devletimiz, bu büyük fedakarlığın karşısında diyor ki 'Yalnız değilsiniz. Emanetiniz emanetimizdir.' Atamasını gerçekleştireceğimiz 571 kardeşimize yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.