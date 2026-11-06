Bakan Göktaş, Sıfır Atık Elçisi başvurularının 27 Kasım'da sona ereceğini bildirdi - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Sıfır Atık Elçisi başvurularının 27 Kasım'da sona ereceğini bildirdi

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Bakan Göktaş, Sıfır Atık Elçisi başvurularının 27 Kasım\'da sona ereceğini bildirdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilde Sıfır Atık Kadın Elçisi olacak kadınları proje kapsamında başvuruya davet etti. Özgeçmiş ve motivasyon mektubuyla yapılacak başvurular 27 Kasım'da sona erecek.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tüm kadınları 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' kapsamında 81 ilde yeşil dönüşümün öncüsü olacak Sıfır Atık Kadın Elçisi olmaya davet etti.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"COP31 yolculuğumuzda Sıfır Atık Kadın Elçilerimizi arıyoruz. Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde yürüttüğümüz 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' kapsamında, 81 ilimizde yeşil dönüşümün öncüsü olacak yol arkadaşlarımızı arıyoruz. Mutfağından, evinden ve mahallesinden başlayarak değişimi büyütecek, yaşadığı çevreye ilham verecek tüm kadınları Sıfır Atık Elçisi olmaya davet ediyorum. Daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği Sıfır Atık Kadın Elçilerimizle birlikte inşa edeceğiz. Özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu '[email protected]' adresine göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Son başvuru tarihi 27 Kasım."

Kaynak: DHA
Mahinur Özdemir GöktaşGüncelKadınSon Dakika

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