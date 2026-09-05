Bakan Göktaş, Sırbistan'ı 3-0 yenip finale yükselen Filenin Sultanları'nı tebrik etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Göktaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Gururumuzsunuz kızlar, dualarımız sizinle' dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanları finalde. 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda rakibi Sırbistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Gururumuzsunuz kızlar, dualarımız sizinle." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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