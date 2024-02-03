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Bakan Göktaş, taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti - Son Dakika
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Bakan Göktaş, taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti

Bakan Göktaş, taksi şoförü Oğuz Erge\'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesiyle telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Göktaş, ailenin yanında olduklarını söyledi ve aileye psikososyal destek sağlanacağını belirtti.

03.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:30
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesiyle telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti, her zaman ailenin yanında olduklarını söyledi.

Göktaş, Gaziemir ilçesinde 31 Ocak gecesi aracına aldığı Delil Aysal tarafından öldürülen Erge'nin annesi Lütfiye Erge ve eski eşi Nevra Kahraman'ı telefonla aradı.

Başsağlığı dileklerini ileten Mahinur Özdemir Göktaş, ailenin yanında olduklarını ifade etti.

Öte yandan Bakan Göktaş'ın talimatı üzerine Erge'nin ailesine psikososyal destek sağlandığı, ailenin uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacağı öğrenildi.

Göktaş'ın, sağlık sorunları olduğunu belirten anne Lütfiye Erge'ye destek olunması talimatında da bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bakan Göktaş, taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti - Son Dakika
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