Bakan Göktaş'tan Aile Destekleri Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş'tan Aile Destekleri Mesajı

07.03.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, aile ve gençlik fonlarıyla yeni doğan annelere destek verdiklerini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Gençlerimizin her zaman yanında olmaya, büyük Türkiye ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımda, Aile ve Gençlik Fonu ve Doğum Yardımları ile ebeveynlik yolculuğunda anne babaların yanında olduklarını vurguladı.

Bu fondan yararlanıp yuva kuran Aktaş ailesinin evine misafir olduklarını belirten Göktaş, "Evladımız Eylül Lina gülücükleriyle sohbetimize neşe kattı. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya, büyük Türkiye ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni doğum yapan her anneye destek oluyoruz"

Paylaşımda, ziyarete ilişkin videoya da yer verildi.

Videoda, aile ve gençlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, "Biz Aile Bakanlığı olarak Doğum Yardımı sistemimizi güncelledik. Yeni doğum yapan her anneye destek oluyoruz. Başvuran herkes yani gelir kriteri yok burada. Çünkü bebek rızkıyla geliyor. Yani bir hoş geldin hediyesi." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Gençlik Kollarının destekleriyle evlilik kredisini çıkardıklarını kaydederek, "Meclisten kanunla geçti. Yerelde de pek çok markayla düğün salonlarıyla, kuaförlerle, çiçekçisinden tutun da fotoğrafçısına kadar 2046 firmayla anlaşma yaptık. Bu evlilik kredisinden faydalananlara biz bir QR kod verdik. Ondan istifade edebildiler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Gençlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş'tan Aile Destekleri Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
Bir jest de İspanya’dan geldi Bir jest de İspanya'dan geldi
İsrail Lübnan’da BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı İsrail Lübnan'da BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
Rubio’dan korkutan haber: İran’la savaş birkaç hafta daha sürebilir Rubio'dan korkutan haber: İran'la savaş birkaç hafta daha sürebilir

19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Canlı anlatım Aylardır beklenen derbide golün gelmesi an meselesi
Canlı anlatım! Aylardır beklenen derbide golün gelmesi an meselesi
18:14
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 20:36:08. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan Aile Destekleri Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.