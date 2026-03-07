Bakan Göktaş'tan Aile Destekleri Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Gençlerimizin her zaman yanında olmaya, büyük Türkiye ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımda, Aile ve Gençlik Fonu ve Doğum Yardımları ile ebeveynlik yolculuğunda anne babaların yanında olduklarını vurguladı.

Bu fondan yararlanıp yuva kuran Aktaş ailesinin evine misafir olduklarını belirten Göktaş, "Evladımız Eylül Lina gülücükleriyle sohbetimize neşe kattı. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya, büyük Türkiye ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni doğum yapan her anneye destek oluyoruz"

Paylaşımda, ziyarete ilişkin videoya da yer verildi.

Videoda, aile ve gençlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, "Biz Aile Bakanlığı olarak Doğum Yardımı sistemimizi güncelledik. Yeni doğum yapan her anneye destek oluyoruz. Başvuran herkes yani gelir kriteri yok burada. Çünkü bebek rızkıyla geliyor. Yani bir hoş geldin hediyesi." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Gençlik Kollarının destekleriyle evlilik kredisini çıkardıklarını kaydederek, "Meclisten kanunla geçti. Yerelde de pek çok markayla düğün salonlarıyla, kuaförlerle, çiçekçisinden tutun da fotoğrafçısına kadar 2046 firmayla anlaşma yaptık. Bu evlilik kredisinden faydalananlara biz bir QR kod verdik. Ondan istifade edebildiler." diye konuştu.