Bakan Göktaş'tan belde seçimlerine tebrik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 beldede yapılan ara seçime ilişkin, "Göreve seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve emeği geçen teşkilatlarımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de gerçekleştirilen belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde milletimizin teveccühüyle elde edilen sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Göreve seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve emeği geçen teşkilatlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz için çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz."