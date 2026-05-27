Bakan Göktaş: Bayram toplu mesajla değil, gönülden aramayla güzeldir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş: Bayram toplu mesajla değil, gönülden aramayla güzeldir

27.05.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı mesajında toplu mesaj atılmamasını isteyerek, 'Bayram hatırlamak, hatırlanmaktır; kıymeti gönülden aramada, sıcak muhabbette saklı' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bayram hatırlamak, hatırlanmaktır. Kıymeti, toplu atılan mesajlarda değil, gönülden yapılan bir aramada, sıcak bir muhabbette ve içten bir ziyarette saklıdır." ifadelerini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Paylaşımında, "Bayram hatırlamak, hatırlanmaktır." ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kıymeti, toplu atılan mesajlarda değil, gönülden yapılan bir aramada, sıcak bir muhabbette ve içten bir ziyarette saklıdır. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun ışığında, bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım, küçüklerimizin gönlüne dokunalım. Büyük Türkiye ailemize yan yana, gönül gönüle, bereketli bir Kurban Bayramı diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

"Bu bayram sizden küçük bir ricam var, toplu mesaj göndermeyin"

Video mesajında ise toplu mesaj kullanımına değinen Göktaş, şu sözleri sarf etti:

"Bayramlarda sevdiğiniz insanlardan toplu mesajlar aldığınızda ne hissediyorsunuz? Gelin bu bayramda bir farklılık yapalım. Yakınlarımıza toplu mesajlar atmayalım. Çünkü bayramlar sadece takvimdeki özel günler değildir. Bayramlar hatırladığımız, hatır sorduğumuz, ziyaret ettiğimiz zaman bayram olur. Bu bayram öncesi huzur evimizdeki büyüklerimizle, devlet koruması altındaki çocuklarımızla, engelli kardeşlerimizle, şehit ve gazi ailelerimizle bir araya geldik. Bir kez daha gördüm ki insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey hatırlanmak. Bu yüzden bu bayram sizden küçük bir ricam var, toplu mesaj göndermeyin. Mümkünse arayın, mümkünse ziyaret edin. Bir büyüğün elini öpün, bir çocuğu sevindirin. Bir gönüle dokunun. Çünkü bayram mesajla değil, muhabbetle güzeldir. Bayram uzaktan değil, yakın olunca güzeldir. Bayram birlikte güzeldir."

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Bayram toplu mesajla değil, gönülden aramayla güzeldir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Real Madrid’e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho’ya beklemediği bir şok Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok
İstanbul Bilgi Üniversitesinden açıklama: Akademik takvimde değişiklik olmayacak İstanbul Bilgi Üniversitesinden açıklama: Akademik takvimde değişiklik olmayacak
Bu kez Galatasaray değil Szymanski’ye Süper Lig’den dev talip Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip

13:39
Çağla Şıkel, 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez Çeşme’de görüntülendi
Çağla Şıkel, 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez Çeşme'de görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 13:48:23. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Bayram toplu mesajla değil, gönülden aramayla güzeldir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.