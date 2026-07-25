Bakan Göktaş'tan Evlilik Destek Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Evlilik Destek Açıklaması

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Aile Bakanı Göktaş, evlenmek isteyen gence destek ve faizsiz kredi müjdesi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir basın yayın kuruluşunda sevdiği kızla evlenebilmek için ailesinin istediği 800 bin liralık "başlık parasını" biriktirmek amacıyla Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelerek, 5 yıldır inşaatta çalıştığını söyleyen gence ilişkin paylaşımda bulundu.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gence ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mehmet kardeşimizin evlenme isteğini duyunca kendisine hemen ulaştık ancak öğrendik ki daha ortada bir gelin adayımız yokmuş. Olması durumunda Aile ve Gençlik Fonu'muza başvurabileceğini paylaştık. Bu vesile ile tekrar hatırlatmak isterim, faizsiz kredi desteğimiz ve indirim anlaşması yaptığımız firmalarla gençlerimizin evlilik süreçlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Kıymetli büyüklerimize de bir kez daha hatırlatmak istiyorum, evliliği kolaylaştırmak ve gençlerimizi bu süreçte desteklemek hepimizin ortak görevidir."

Kaynak: AA

Zehra Zümrüt Selçuk, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş'tan Evlilik Destek Açıklaması - Son Dakika

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