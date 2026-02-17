Bakan Göktaş'tan Maden Faciası için Taziye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için taziye mesajı yayımladı.

Göktaş, NSosyal hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal destek ekiplerimizle sahada süreci yakından takip ediyoruz."