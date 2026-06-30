Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı Kadınların Yüzyılı Olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacaktır. Bu anlayışla kadınların her alanda güçlenmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, katıldığı "Medeniyetimizin Değerlerinden Türkiye Yüzyılı'na Kadın Politikaları İstişare Toplantısı"nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve milletvekilleriyle, kadın çalışmalarına yön verecek yeni politikaları istişare ettiklerini belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz ki kadın, medeniyetimizin dünü, bugünü ve yarınıdır. Ülkemizin geleceğine yön veren, değerler iklimimizi besleyen ve yeni umutları yeşerten bir vizyon kapısıdır. Bugün geldiğimiz noktaya kadınlarla ulaştık, ülkemizin yeni asrına da onlarla yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacaktır. Bu anlayışla kadınların her alanda güçlenmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."