Bakan Göktaş, Üçüz Çocukların Doğum Gününü Kutladı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gümüşhane'de üçüz çocuklarına 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' isimlerini veren Tarık ve Gülüşan Şen çiftini telefonla arayarak, 5 yaşına giren çocuklarının doğum günlerini kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gümüşhane'de yaşayan üçüzlerin doğum günü dolayısıyla Şen ailesiyle telefonda görüştü. Göktaş, 5 yaşına giren çocuklarının doğum günlerini kutladı, sağlıklı ve başarılı yaşlar geçirmeleri temennisinde bulundu. Önceki gün Gümüşhane'de bulunduğunu aktaran Göktaş, bir sonraki ziyaretinde mutlaka üçüzleri ziyaret edeceğinin sözünü verdi. Şen çifti de Bakan Göktaş'ın aramasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.