Bakan Göktaş Yaban Mersini Topladı

BAKAN GÖKTAŞ YABAN MERSİNİ TOPLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de Musababa köyünde yaban mersini üretimi yapan genç girişimci Muhammed Bilal Köse'nin bahçesini ziyaret etti. Bakan Göktaş, bahçeden elleriyle yaban mersini topladı. Bakan Göktaş, bahçede gençlerle sohbet etti.

Yaban mersini bahçesinde keyifli zaman geçirdiğini belirten Bakan Göktaş, "Özellikle ailece işletmede birçok kıymetli anne, baba ve çocukların her birinin burada bir sorumluluğu var. Ama aynı zamanda hem dayanışmayı beraber başlatıyorlar, aynı zamanda fikren de birbirlerine destek oluyorlar. Bu kadar gelişmiş olmasının da muhtemelen bu aile içi bağlarının çok kuvvetli olması. Kendileri de burada. Diğer yandan çocuklar ve aileler de burada birlikte zaman geçirebiliyorlar. Biz de bugün devlet korumasındaki çocuklarımızla beraber yaban mersini topladık. Oldukça keyifli zaman geçirdik. Bu güzel imkan sundukları için ve bu vizyoner proje için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Göktaş, devletimiz bütün kurumlarıyla gençlerin yanında olduğunu ifade ederek, "Genç girişimci kardeşimizin genç girişimci desteği kapsamında aldığı ilk destekle oluşturdukları, akabinde kendilerinin sadece 4 yıllık bir sürede geliştirdikleri bir ürün bahçesine dönüşmüş ve bizleri de gerçekten gururlandırdı. Buraya geldiğimde bu kadar nitelikli, bu kadar güzel bir bahçeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Hem ürün çeşidi, aynı zamanda da fikir olarak da birbirlerini destekliyorlar, birbirlerine katkı sunuyorlar" dedi.