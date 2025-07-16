Bakan Göktaş, Yargıtay Başkanı Kerkez\'i Ziyaret Etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez'i ziyaret ettik. Bakanlığımızın çalışma alanları ile ilgili çeşitli başlıklarda istişarelerde bulunduk. Nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.