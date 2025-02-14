Bakan Göktaş, Yunan Meslektaşıyla Görüştü

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofia Zacharaki ile Fransa'da bir görüşme gerçekleştirdi.
İkili görüşmede, dijital mahremiyet ve demografik çalışmalar başta olmak üzere ailenin güçlendirilmesi, kadınlara yönelik politikalar, çocukların korunması, engelli bireylerin topluma tam entegrasyonu, sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanlarında yürütülen programlar değerlendirildi.
5. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi (YDİK) Toplantısı kapsamında Bakanlıklar arasında imzalanan "Sosyal Hizmetler Alanında Mutabakat Zaptı" çerçevesindeki iş birliği olanakları gözden geçirildi.
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