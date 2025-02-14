Bakan Göktaş, Yunan Meslektaşıyla Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fransa'da düzenlenen OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısına katıldı. Bakan Göktaş, Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofia Zacharaki ile bir görüşme gerçekleştirdi.