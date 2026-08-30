Güler: 30 Ağustos, tarihi bir dönüm noktasıdır - Son Dakika
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Güler: 30 Ağustos, tarihi bir dönüm noktasıdır

Güler: 30 Ağustos, tarihi bir dönüm noktasıdır
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "30 Ağustos 1922 asil milletimizin varlığına ve bağımsızlığına yönelen tehditlere karşı verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "30 Ağustos 1922 asil milletimizin varlığına ve bağımsızlığına yönelen tehditlere karşı verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komuta kademesi ile birlikte Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Güler, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"30 Ağustos 1922 asil milletimizin varlığına ve bağımsızlığına yönelen tehditlere karşı verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır. 30 Ağustos'ta elde edilen kutlu zafer, Milli Mücadele'nin askeri safhasını başarıya ulaştırırken milletimizin kendi kaderine sahip çıkma iradesini de kesin bir biçimde ortaya koymuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Bu zafer aynı zamanda asil milletimizin her türlü yokluk ve imkansızlıklar içerisinde dahi istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini ortaya koyan büyük bir destandır."

Kendilerine bırakılan tarihi mirasın emanetçileri olduklarını dile getiren Güler, görev uğruna mücadele ettikleri vatanı ve bağımsızlığı gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde devretmenin, devletin bekasını ve milletin birliğini her şart altında en güçlü şekilde korumanın görevleri olduğunu ifade etti.

Güler, "Bu sorumlulukla Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda tarihimizden aldığımız güç, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız ilham ve geleceğe dair vizyoner hedeflerimizle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizin ve aziz milletimizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya, caydırıcılığımızı daha da artırmaya, bölgesinde istikrarın, küresel ölçekte sözü ve etkisi güçlü olan bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Güler konuşmasının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan kılan bütün devlet büyüklerini, komutanları, şehitleri, ebediyete irtihal eden gazileri andı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güler: 30 Ağustos, tarihi bir dönüm noktasıdır - Son Dakika

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