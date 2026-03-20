Bakan Güler Bayram Namazını Hatay\'da Kıldı

Hatay'da dün düzenlenen etkinliklere katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geceyi Hatay'da geçirdi. Bakan Güler, bu sabah beraberindeki TSK komuta kademesi ile birlikte tarihi Habib-i Neccar Camisi'ne gitti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın da eşlik ettiği Bakan Güler ve komutanlar, bayram namazını kıldıktan sonra camide vatandaşlarla bayramlaştı.
