Bakan Güler, Büyükelçi Morris\'i Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i Bakanlık'ta kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresi sona eren ve veda ziyareti gerçekleştiren Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti" denildi.