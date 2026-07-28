Bakan Güler, Büyükelçi Morris'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresi sona eren İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresi sona eren ve veda ziyareti gerçekleştiren Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraf da yer aldı.