Bakan Güler Katar'da Emir ve Başbakan ile görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Doha'daki ziyaretleri kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Bakan Yaşar Güler görüşmede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti" denildi.

MSB'nin bir diğer paylaşımında ise "Doha'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya geldi" ifadesine yer verildi.