Bakan Güler, Emekli Uzman Erbaşları Kabul Etti

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği Genel Başkanı emekli Uzman Çavuş Ali Tilkici ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Genel Başkanı emekli Uzman Çavuş Ali Tilkici ve beraberindeki TEMUD Yönetim Kurulu Üyeleri emekli Uzman Çavuş Mustafa Bozça, emekli Uzman Çavuş Bülent Kantar, emekli Uzman Çavuş Ömer Tandoğdu, emekli Uzman Çavuş Muharrem Yıldız ve emekli Uzman Çavuş Hakan Taş'ı kabul etti. Kabulde Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı.