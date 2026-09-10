Bakan Güler, Hakkari'den gelen yerel yöneticileri kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'den gelen yerel yöneticilerle bir araya geldi. Görüşmeye İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik de katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ile Hakkari'den gelen yerel yöneticilerle görüştü.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ile Hakkari'den gelen yerel yöneticileri kabul etti." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin bir fotoğrafa da yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler, Hakkari'den gelen yerel yöneticileri kabul etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?