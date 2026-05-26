Bakan Güler, Hudut Tugayını İnceledi

HUDUT TUGAY KOMUTANLIĞINIDA İNCELEMEDE BULUNDU
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Yunus Sezer'i ziyaretinin ardından Edirne'de konuşlu 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı'na gitti. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile bölgeye gelen Bakan Yaşar Güler, 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.
Haber: Ankara,
