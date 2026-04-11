Bakan Güler, Kara Kuvvetleri\'nde Toplantı Yaptı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel tarafından askeri törenle karşılandı. Toplantıda; Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.