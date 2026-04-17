Bakan Güler, Kosova Başbakan Yardımcısı Damka ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya'da Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılıyor. Bakan Yaşar Güler, Forum için Antalya'ya gelen Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.