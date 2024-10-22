Bakan Güler, Letonya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile görüştü.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.