Bakan Güler Londra'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in resmi davetlisi olarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İngiltere Savunma Bakanı Healey'in resmi davetlisi olarak Londra'ya giden Bakan Güler ve beraberindeki heyet, Luton Havalimanı'nda Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere Kara Kuvvetleri Ordu Üsleri ve Altyapı Direktörü Tümgeneral AJ Smith, Londra Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Özgür Dündar, Londra Kara Ataşesi Albay Ferit Can ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.