Bakan Güler NATO Toplantısı'na Katıldı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Güler, toplantı kapsamında Fransa Ordular Bakanı Catherine Vautrin ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Bakan Yaşar Güler, bugün düzenlenecek oturumlara katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi. Bazı Savunma Bakanları ile ayaküstü sohbet eden Bakan Yaşar Güler, NATO'nun geleneksel Aile Fotoğrafı çekimine de katıldı" denildi.

Bir diğer paylaşımda Güler'in toplantı öncesinde bazı mevkidaşları ile ayaküstü görüştüğü ve Fransa Ordular Bakanı Catherine Vautrin ile bir araya geldiği belirtildi.